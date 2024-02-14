شاهد لحظة سقوط صواريخ على صفد المحتلة أدت لقتيلة و 8 جرحى إسرائيليين

الوكيل الاخباري - أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أكد إطلاق الصواريخ من لبنان واستهداف قاعدة عسكرية في مدينة صفد.

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وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أكدت في وقت سابق على رصد إطلاق 8 صواريخ من لبنان، وقالت وسائل إعلام إن الصواريخ استهدفت القيادة الشمالية وقاعدة جوية في ميرون وقاعدة عسكرية بصفد.



وذكر المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي أن القصف على الجليل الأعلى خلف حتى الآن قتيلة و8 جرحى جنود إسرائيليين .



وأشارت إلى أن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه على صفد، وأوضحت أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الأخير.



وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.