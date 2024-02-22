شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق في غزة

الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مشغلاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بجوار محطة تمراز في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

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كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة شرق مخيم جباليا.



كما قصف الاحتلال بالقذائف المدفعية جنوب وشرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، ونسف منازل في الأحياء الجنوبية والغربية لمدينة خانيونس.