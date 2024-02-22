الخميس 22-02-2024
الوكيل الاخباري
 

معبر رفح: 40 جريحا ومريضا فلسطينيا يغادرون للعلاج في مصر

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق في غزة

إحالة ضباط في مديرية الأمن العام إلى التقاعد - اسماء

الدويري : شيء ما يتم التخطيط له !

العيسوي يلتقي وجهاء من محافظة المفرق وعشيرة الدقامسة وفريق "ماضون" الشبابي

الملك يهنئ أمير دولة الكويت

الملك يغادر أرض الوطن الى الرياض لتقديم التعازي بوفاة والد الأميرة رجوة

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

وزير العدل أمام العدل الدولية: الأردن يحافظ على الوضع القانوني في القدس

كتيبة إسرائيلية جديدة من جنود الاحتياط "لحماية الحدود"

الخميس، 22-02-2024 05:42 م

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق في غزة

قصف غزة 2.jpg-785870f2-d4d6-4b19-8dd6-33cae8164700


 الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مشغلاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بجوار محطة تمراز في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

اضافة اعلان


كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة شرق مخيم جباليا.


كما قصف الاحتلال بالقذائف المدفعية جنوب وشرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، ونسف منازل في الأحياء الجنوبية والغربية لمدينة خانيونس.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

معبر رفح: 40 جريحا ومريضا فلسطينيا يغادرون للعلاج في مصر

2

الدويري : شيء ما يتم التخطيط له !

487651_8_1699851121

كتيبة إسرائيلية جديدة من جنود الاحتياط "لحماية الحدود"

1708601316-1490877484

الاحتلال يعتدي على المصلين عند باب الأسباط ويعتقل امرأة وشابا

file

صحة غزة : 350 ألف مواطن من ذوي الأمراض المزمنة لا يجدون ما يسد رمقهم

000_34EP6J3

أيرلندا: ندعم حل الدولتين

أخبار متعلقة
احتلال 4

قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبع جنوب جنين

000666

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة

000

أبو حمزة للاحتلال: لو فتشتم رمال غزة فأسراكم لن يعودوا إليكم إلا بقرار من المقاومة

اقصى 6

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

د

منظمات إغاثية: تعليق تمويل الأونروا يهدد حياة الفلسطينيين

شهداء

شهداء وجرحى في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة