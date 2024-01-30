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الثلاثاء، 30-01-2024 06:41 ص

شهداء وجرحى في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

شهداء


الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف منازل وأحياء في وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ 116 من عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع.

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وشنت طائرات الاحتلال غارات عدّة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث استهدفت منزلا على الأقل في حي الجنينة.


كما قصفت طائرات الاحتلال هدفا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مع استمرار القصف المدفعي للمخيم، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من الفلسطينيين.


أفادت مصادر بوقوع اشتباكات وقصف عنيف على منطقة بطن السمين وحي الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث تم استهداف مسجد الفاروق قرب مفترق الظهرة في مخيم خان يونس، وسط إطلاق نار كثيف في المكان ومحيطه.
وتجدّد، فجر اليوم، القصف المدفعي لمحيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وكان استشهد 20 فلسطينيا على الأقل، واصيب آخرون، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، مساء امس الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة مدوخ في منطقة حي الصبرة.


و ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 26637 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بينما ارتفع عدد المصابين جراء العدوان المتواصل إلى نحو 65387 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.


 




 

 


 

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