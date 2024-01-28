شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على قطاع غزة فجرا

الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال والمدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة في خان يونس ومناطق أخرى في جنوب وغرب مدينة غزة.

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وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف مدفعي استهدف منطقة حي الأمل بخان يونس.



كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على حي تل الهوى جنوبي غربي مدينة غزة، وعلى المناطق الغربية للمدينة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء.



وقصفت مدفعية الاحتلال وطائراته مناطق في شمال قطاع غزة.



وذكرت مصادر صحية، أنه لا يزال 30 شهيداً مجهولي الهوية في ثلاجة الموتى بمجمع ناصر الطبي، لم يتم التمكن من دفنهم، بينما الأهالي اضطروا إلى دفن 150 شهيداً في ساحة المجمع نتيجة حصار الاحتلال له.



وارتكب الاحتلال، بحسب المصادر، 18 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيدا، و310 جرحى، وذلك خلال الـ24 الساعة الماضية.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 26257 شهيدا، و64797 جريحا.