الأحد 18-02-2024
الوكيل الاخباري
 

إصابة 20 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

القوات المسلحة: مقتل 5 مهربين وإصابة 4 أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا

الاحتلال ينفذ 230 عملية نقل لجنوده الجرحى من غزة

نتنياهو: نرفض الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين

العثور على مسؤول يمني مقتولا في شقته بالقاهرة

تفاصيل إنقاذ حياة رضيع تعرّض للاختناق أثناء الرضاعة في إربد

133 ألف جلسة محاكمة عن بعد في المحاكم الأردنية العام الماضي

شهيدان باستهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بخان يونس

الاحتلال يحتجز مدير مستشفى ناصر ويحقق معه

الأحد، 18-02-2024 01:11 م

شهيدان باستهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بخان يونس

شهداء 5


الوكيل الاخباري - استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة تؤوي نازحين في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

اضافة اعلان


وفي سياق متصل، قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن خروج مجمع ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع عن الخدمة، يعد حكم إعدام على مئات آلاف الفلسطينيين في مدينتي خان يونس ورفح والذي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة.


وأضافت المصادر ذاتها، أن المستشفى هو ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة "خرج عن الخدمة"، مشيرا إلى أن هناك أربعة من أفراد الطواقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_e8935371880322152a1c4c52b9d982a3

إصابة 20 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة

5724847_1708255636

الحكومة الإسرائيلية توافق على قرار عدم الاعتراف بدولة فلسطينية

11

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

resize

الاحتلال ينفذ 230 عملية نقل لجنوده الجرحى من غزة

88

نتنياهو: نرفض الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين

ححح

الاحتلال يحتجز مدير مستشفى ناصر ويحقق معه

أخبار متعلقة
ه

إصابة نازحين جراء استهداف مقر الهلال الأحمر بخان يونس

شهداء 7

عشرات الشهداء والجرحى في مناطق مختلفة بقطاع غزة

مم

جيش الاحتلال يستبدل جنودا من قواته في خان يونس

جرحى

شهداء وعشرات الاصابات في قصف للاحتلال على خان يونس

زز

طائرات الاحتلال تلقي منشورات تحمل صور محتجزين إسرائيليين في غزة

زز

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة