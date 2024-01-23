عشرات الشهداء والجرحى في مناطق مختلفة بقطاع غزة

الوكيل الاخباري - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ109 على التوالي.

اضافة اعلان



وقالت مصادر، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.



وأفادت مصادر طبية، بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى؛ إثر قصف سيارة تقل نازحين قادمة من خان يونس إلى المحافظة الوسطى من قطاع غزة عبر الطريق الساحلي.



كما استشهد عدد من الفلسطينيين بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الدحنون في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف محيط مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.



واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي الفلسطينيين شرقي محافظة الوسطى، كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء وسط قطاع غزة، واستهدف قصف مدفعي أراضٍ زراعية غربي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

