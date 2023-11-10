عشرات الآلاف من الفلسطينيين ينزحون نحو جنوب قطاع غزة - فيديو

الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه، عبر شارع صلاح الدين، سيراً على الأقدام أو محمولين على الأكتاف والكراسي المتحركة، دون مياه ولا طعام ولا وجهة محددة يأوون إليها.



وقالت الأمم المتحدة، في وقت مبكر من اليوم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغها بأن نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع، خلال 24 ساعة فضلاً عن إجلاء موظفي المنظمة من هذه المنطقة.

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ولليوم الـ35 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، حيث تواصل الغارات المكثفة على القطاع، وترتكب مجازر جديدة في مناطق عدة من قطاع غزة.