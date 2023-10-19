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الخميس، 19-10-2023 12:13 ص

طيران الاحتلال الحربي يقصف منزلا في جباليا وبنايات سكنية في غزة

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الوكيل الاخباري- استشهد 13 مواطنا فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، في قصف إسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، لمنزل في حي القصاصيب ببلدة جباليا شمال غزة.اضافة اعلان


وأفاد مصدر، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزل عائلة الحواجري بحي القصاصيب في جباليا، ما أدى لاستشهاد 13 مواطنا  فلسطينيا على الأقل، وأكثر من 15 إصابة معظمهم من الأطفال والنساء.

كما قصف طيران الاحتلال الحربي عدة بنايات سكنية ومنازل في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ومازالت طواقم الإسعاف تنتشل الشهداء والجرحى من تحت الركام في المنطقة التي دمرت.

 




 

 


 

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