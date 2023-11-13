غزة: ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 11240

الوكيل الاخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن عدد شهداء في القطاع ارتفع إلى 11240 بينهم 4630 طفلا و3130 امرأة.

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وأضاف في مؤتمر صحفي أن 29 ألف إصابة في العدوان الإسرائيلي أكثر من 70% منها أطفال منوها أن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ 189 بين طبيب وممرض ومسعف.



وأشار أن الاحتلال ارتكب 1153 مجزرة في القطاع و41 ألفا و120 وحدة سكنية بالقطاع تهدمت كليا نتيجة الغارات الإسرائيلية.



ونوه أن الاحتلال تدمير 94 مقرا حكوميا و253 مدرسة و71 مسجدا و3 كنائس في الغارات الإسرائيلية.



وتابع "نحمل الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجرائم ضد المدنيين".



وطالب بإدخال الوقود فورا إلى مستشفيات قطاع غزة قبل تفاقم الكارثة محذرا من التداعيات الخطيرة المترتبة على انقطاع الاتصالات والإنترنت الخميس المقبل.