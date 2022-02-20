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الأحد، 20-02-2022 11:21 ص

فلسطين.. الاحتلال يحتجز ثلاثة شبان في الأغوار الشمالية

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الوكيل الإخباري-احتجزت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان في الأغوار الشمالية.

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وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات إن المستوطنين لاحقوا مجموعة من الشبان من المحافظة خلال تنزههم في الأغوار، فيما احتجزت شرطة الاحتلال ثلاثة منهم.


ووفقا للناشط الحقوقي عارف دراغمة، فإن شرطة الاحتلال احتجزت الشاب علي دراغمة والشقيقين أحمد ومحمد حسين المصري، وأفرجت عنهم لاحقا بالقرب من حاجز الحمرا العسكري.


يذكر أن المستوطنين يلاحقون المواطنين الفلسطينيين والرعاة في مناطق عديدة من الأغوار، فيما تقوم قوات الاحتلال بحماية المستوطنين واحتجاز المواطنين الفلسطينيين.

 

وفا

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