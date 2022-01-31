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الإثنين، 31-01-2022 12:50 م

قوات الاحتلال تحتجز أربعة فلسطينيين غرب سلفيت

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فلسطينيين، واحتجزت أربعة آخرين، من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

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وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وفتشت منازل الفلسطينيين واعتقلت محمود عبد الكريم مرعي (18عاما)، والشاب مسلم إسماعيل مرعي (18عاما).


كما احتجزت قوات الاحتلال الفلسطينيين محسن مرعي (21عاما)، وساهر إبراهيم مرعي (19عاما)، ويوسف نضال عاصي (22 عاما)، ومؤمن جمال مرعي (28عاما) لعدة ساعات قبل أن تخلي سبيلهم.

 

وفا

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