فيديو - اخر ظهور للسفينة الإسرائيلية التي سيطر عليها الحوثيين

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر عددا من الأشخاص وهم يؤدون رقصة "البرعة اليمنية" على متن سفينة "غالاكسي ليدر"، التي سيطر عليها "أنصار الله" في اليمن.

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ظهر عدد من الرجال مرتدين اللباس التقليدي اليمني وهم يحملون بأيدهم العلم الفلسطيني واليمني وعدد من البنادق.



ونشر حساب على منصة "إكس"، باسم"حزام الأسد"، والمعرف على أنه خاص بعضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، المقطع المصور الذي تم تسجيله.