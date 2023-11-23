مع ترقب بدء الهدنة .. الاحتلال يستمر في عدوانه على غزة لليوم الـ48

الوكيل الإخباري - وسط ترقب لبدء دخول اتفاق الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، يدخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه الـ48، ويستمر الاحتلال بتكثيف غاراته على المناطق المأهولة بالمدنيين ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

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وبحسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى 14.532 شهيداً، بينهم 6 آلاف طفل، وإن أكثر من 60% من مباني القطاع تضررت بسبب قصف الاحتلال.



وأضاف المكتب أن عدد الشهداء في صفوف الطواقم الطبية ارتفع إلى (205) كما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني، واستشهد كذلك 60 صحفياً.



وتاليا أبرز التطورات:

- شهداء وجرحى في غارات استهدفت عددا من المنازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.



- 10 شهداء وعدد من المفقودين في غارات استهدفت 5 منازل شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.



- واشنطن تعلن إسقاط مسيرات انطلقت من اليمن.



- مسؤول أميركي: نأمل أن تبدأ الهدنة في غزة صباح الجمعة.