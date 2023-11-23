الخميس 23-11-2023
الوكيل الاخباري
 

قبل سريان الهدنة.. تحذير من مجزرة اسرائيلية بعد 4 ساعات !

قرض بقيمة 46 مليون يورو لتمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن

هيئة المعابر في غزة : اجلاء 335 شخصاً بينهم أردني عبر معبر رفح اليوم الخميس

توضيح حول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

سعر غرام الذهب 21 يسجل 40.6 دينارا والليرة الإنجليزية تبلغ 330 دينارا اليوم في الاردن

أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي المنعقد بتاريخ 8-11-2023

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء مقابلات شخصية - أسماء

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم قلنديا

الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص ويعتقله في القدس

صحة غزة: 200 جريح والأطباء محاصرون بالمستشفى الإندونيسي

عاجل

قبل سريان الهدنة.. تحذير من مجزرة اسرائيلية بعد 4 ساعات !

الخميس، 23-11-2023 07:57 ص

مع ترقب بدء الهدنة .. الاحتلال يستمر في عدوانه على غزة لليوم الـ48

368415


الوكيل الإخباري - وسط ترقب لبدء دخول اتفاق الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، يدخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه الـ48، ويستمر الاحتلال بتكثيف غاراته على المناطق المأهولة بالمدنيين ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

اضافة اعلان

 

وبحسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى 14.532 شهيداً، بينهم 6 آلاف طفل، وإن أكثر من 60% من مباني القطاع تضررت بسبب قصف الاحتلال.


وأضاف المكتب أن عدد الشهداء في صفوف الطواقم الطبية ارتفع إلى (205) كما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني، واستشهد كذلك 60 صحفياً.


وتاليا أبرز التطورات: 
- شهداء وجرحى في غارات استهدفت عددا من المنازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.


- 10 شهداء وعدد من المفقودين في غارات استهدفت 5 منازل شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.


- واشنطن تعلن إسقاط مسيرات انطلقت من اليمن.


- مسؤول أميركي: نأمل أن تبدأ الهدنة في غزة صباح الجمعة.

 

لمتابعة المزيد من أخبار فلسطين انقر هنا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202322194125515742894

غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

غزة-تحت-القصف-الإسرائيلي-الرئيسي-صفحة-11

قبل سريان الهدنة.. تحذير من مجزرة اسرائيلية بعد 4 ساعات !

045e551c-e86e-42ed-964e-3c663acd0764.jpeg-f9b2c5ab-b3ae-4cc1-82db-61637b9690ee

الاحتلال يفجر مخزنا ويعتقل مواطنين من رمانة غرب جنين

gdKl5uoJ6e9AusZBlnte5DDtWx7fYmE579XIeO5Q

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم قلنديا

635b07c5da68b

الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص ويعتقله في القدس

1120232291338942773870

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من بيت لحم

أخبار متعلقة
22525

صحيفة عبرية: عشرات مليارات الدولارات سيتكبدها الاحتلال بسبب الحرب على غزة

main_image653b5f15370a9

جيش الاحتلال يدعى تنفيذ عملية توغل جديدة داخل غزة

MORNf1RDLAlbYrzsCyquLe72oe7NlvR5RMz6SNfh

10 شهداء بينهم صحفي بقصف الاحتلال لمناطق في خان يونس

lVtDN-1 (1)

عدوان الاحتلال على غزة يتواصل لليوم الـ 21 وارتقاء أكثر من 7000 شهيد

Prm0lB3QsO7frIFzfFXOV4QLGu9ofR6PJCVZcSrf

صحة غزة ترد على بايدن: يكفيكم وقاحة وكان الأجدر بكم أن تقفوا أمام الحقيقة

كككك

الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 12 شاحنة مساعدات إلى غزة اليوم