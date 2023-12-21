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الخميس، 21-12-2023 06:44 ص

فيديو - الاحتلال يدعي تدمير مقر عمليات حزب الله في لبنان

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الوكيل الاخباري - نشر الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، فيديو قال إنه لقصف استهدف مركز قيادة عمليات حزب الله في جنوب لبنان.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في منشور على حسابه في "إكس": "هاجمت مقاتلات سلاح الجو قبل قليل مقر عمليات منظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية".

 


 




 

 


 

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