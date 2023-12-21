فيديو - الاحتلال يدعي تدمير مقر عمليات حزب الله في لبنان

الوكيل الاخباري - نشر الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، فيديو قال إنه لقصف استهدف مركز قيادة عمليات حزب الله في جنوب لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في منشور على حسابه في "إكس": "هاجمت مقاتلات سلاح الجو قبل قليل مقر عمليات منظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية".
מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר מפקדה מבצעית של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון.— דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) December 20, 2023
בהמשך להתרעות שהופעלו במרחב רמת הגולן, זוהו ארבעה שיגורים משטח סוריה שחצו לשטח ישראל. כוחות צה״ל תקפו את מקורות הירי וכן עמדה צבאית של צבא סוריה >> pic.twitter.com/jzxHAPh2vo