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الخميس، 25-01-2024 06:43 ص

فيديو - القسام تكشف تفاصيل مقتل 21 جنديا إسرائيليا في عملية المغازي

سرايا 2


الوكيل الاخباري - كشف مصدر قيادي في كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- الأربعاء تفاصيل عملية مخيم المغازي المركبة التي قتل فيها 21 ضابطا وجنديا إسرائيليا الاثنين الماضي.

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وقال القيادي إن عناصر القسام تمركزوا منذ أسابيع في منطقة العملية شرقي المغازي وسط قطاع غزة رغم القصف الشديد والمتواصل.


وأضاف أنه صدرت تعليمات تقضي بتجنب التعامل مع القوات المتوغلة بالمخيم في انتظار هدف ثمين، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال كثف نيرانه بالمنطقة وقام بتمشيطها حتى ظن أنها أصبحت آمنة فأدخل قوة من قوات الهندسة.

 

وأوضح المصدر أن عناصر القسام آثرت أيضا تجنب التعامل مع قوة راجلة أخرى كانت تقف فوق حقل ألغام أعدته القسام مسبقا، مضيفا أن عناصر القسام انتظروا إنهاء قوة الهندسة عملها وتثبيت المتفجرات ثم استهدفوها بقذيفة مضادة للأفراد، كانت بمثابة محرض للمتفجرات التي أحدثت انفجارا كبيرا دمر المبنى وقضى على أفراد القوة.


وأضاف أنه بالتوازي مع هذه العملية تم تدمير دبابة كانت تعمل على تأمين القوة وتم قتل وإصابة من فيها.


وكانت كتائب القسام قد عرضت في وقت سابق تسجيلا مصورا من تنفيذ عملية المغازي أظهرت سلسلة من اللقطات، بدأت باستهداف مبنى تتحصن به قوة هندسية، ثم ضرب دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع، وصولا إلى لحظة تفجير حقل الألغام بالقوة الإسرائيلية.

 


 




 

 


 

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