فيديو - مواجهات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في جنين

الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين ومخيمها.

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وقالت مصادر لـ "وفا"، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع مقاومين.



وأضافت المصادر، أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.