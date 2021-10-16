السبت 16-10-2021
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السبت، 16-10-2021 10:37 ص

فيسبوك تعين لجنة للتحقيق في إزالة المحتوى الفلسطيني

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الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة شركة "فيسبوك" تعيين "هيئة خارجية للتحقيق في اتهامات بمحاربتها المحتوى والرواية الفلسطينية".

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وقال بيان صدر عن الشركة إنها "ستعين هيئة خارجية لتحديد ما إذا كانت الشركة قد حجبت المحتوى الفلسطيني بعد الموافقة على توصية من مجلس الرقابة، وهو هيئة داخلية مستقلة، لتعيين شركة خارجية للتحقيق في اتهامات قمع المحتوى الفلسطيني"

وأضافت أنها ستنشر نتائج التحقيق علنًا في عام 2022 - أي بعد انتهاء كافة عمليات التحقيق في الاتهامات الموجهة لها.

يأتي هذا الإعلان بعد أن أصدر مجلس الرقابة على فيسبوك تقريرًا الشهر الماضي دعا فيه لتشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في قمع المحتوى الفلسطيني.

وكان نحو 200 موظف من موظفي فيسبوك قد اتهموا ادارة الشركة وأنظمتها بإزالة المحتوى المؤيد لفلسطين بشكل غير عادل قبل وأثناء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على غزة.

 

المصدر: قدس الإخبارية

 

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