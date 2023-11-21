قطر: الوصول إلى اتفاق بين "إسرائيل" والمقاومة أصبح بأقرب نقطة

الوكيل الإخباري

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- أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، أن الوساطة القطرية لخفض التصعيد وضمان حماية المدنيين في غزة وصلت إلى مرحلة نهائية.وأضاف، في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية مساء اليوم الثلاثاء، أن الوساطة تجاوزت القضايا الجوهرية والمحورية "وما تبقى فقط أمور محدودة، ما يعني أننا في أقرب نقطة للوصول إلى اتفاق".وشدد الدكتور الأنصاري، على أهمية عدم إعلان أي تفاصيل عن مجريات هذه الوساطة لحين إتمامها، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار بيان في حال التوصل إلى الاتفاق في شكله النهائي.