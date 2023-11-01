قطر تحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار العدوان على غزة

الوكيل الاخباري -

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حذرت الحكومة القطرية من استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، وتصعيد عمليات التوغل البري، وما يترتب على ذلك من زيادة حدة المعاناة الإنسانية، ومن تداعيات أمنية خطيرة من شأنها توسيع الصراع.وأشارت إلى العدوان يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي كان آخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي.وجدد مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إدانة قطر وبأشد العبارات مجزرة الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الثلاثاء، بمخيم جباليا في غزة، والتي راح ضحيتها المئات من الأبرياء.وجدد المجلس رفض قطر وإدانتها لكافة أشكال استهداف المدنيين وممارسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير والنزوح القسري لمواطني قطاع غزة المحاصرين ومطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بصورة مستمرة ودون عوائق بما يلبي الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع.