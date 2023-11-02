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الخميس، 02-11-2023 06:59 م

مستعمرون يهاجمون منزلا جنوب الخليل

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الوكيل الاخباري-  هاجمت مجموعة من المستعمرين المسلحين، اليوم الخميس، منزلا في مسافر يطا جنوب الخليل، وحطمت محتوياته.اضافة اعلان


وقال المواطن الفلسطيني محمد عبد الرحمن الجبارين لـ"وفا"، إن مجموعة من المستعمرين المسلحين، هاجمت بحماية من جنود الاحتلال الاسرائيلي منزله في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، وأجبروا عائلته المكونة من تسعة أفراد بينهم أطفال ونساء على مغادرة المنزل، قبل أن يحطموا النوافذ والأبواب وإتلاف ما فيه من أثاث.

وأوضح جبارين أن هذه الاعتداءات تهدف للضغط على المواطنين الفلسطينيين وترهيبهم، وإجبارهم على ترك أراضيهم وبيوتهم والرحيل عن تلك المناطق، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء الثالث الذي تتعرض له عائلته في أقل من أسبوع.

 




 

 


 

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