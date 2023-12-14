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الخميس، 14-12-2023 10:51 م

كيربي: حل الدولتين صار بعيد المنال

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الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الرئيس جو بايدن لا يزال يؤمن بحل الدولتين ولكن في ضوء هجوم 7 أكتوبر فإن هذا الأمر صار بعيد المنال.

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وأضاف ، الخميس نريد من "إسرائيل" الانتقال من المرحلة الأكثر كثافة إلى المرحلة الأقل بأسرع وقت ممكن.


واردف: استخدام القنابل الغبية في الحرب يعود لشركائنا الإسرائيليين ولكن نريدهم أن يكونوا أكثر دقة.


وأضاف: على "إسرائيل" أن تكون أكثر دقة في استخدام القنابل في عمليات القصف لتقليل الإصابات بين المدنيين.


وتابع: لا ندعم وقفا عاما لإطلاق النار لأنه يسمح لحماس إعادة ترتيب أوضاعها في المعركة.


وقال كيربي: "نحاول تحقيق هدنة إنسانية مؤقتة بهدف إدخال المساعدات وإخراج الرهائن".

 




 

 


 

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