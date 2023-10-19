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الخميس، 19-10-2023 09:35 ص

كيف بدا المستشفى المعمداني قبل يوم من القصف الغاشم ؟-فيديو

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الوكيل الإخباري- نُشر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوثق لقطات لمستشفى المعمداني قبل يوم واحد من القصف الوحشي الذي تعرض له على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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يُظهر الفيديو الجمالية الهادئة للمكان الذي كان الأطفال وأهاليهم يلتجئون إليه كملجأ آمن لهم من منازلهم التي دمرت على يد الاحتلال الصهيوني.


لكن القصف الغاشم جاء دون سابق إنذار على ملجأهم الآمن ، ليحطم تلك السلامة ويحول المكان إلى دمار غير واضح الملامح مما أودى بحياة المئات من الفلسطينيين الأبرياء وافقدهم اماكنهم الآمنة .

 

 


 




 

 


 

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