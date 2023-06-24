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السبت، 24-06-2023 08:09 م

لبنان يدين العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية

لبنان


الوكيل الاخباري - دان لبنان، اليوم السبت، العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

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وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية :"يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ويكثف اعتداءاته العسكرية واستمراره في سياسة التوسع الاستيطاني وقضم المزيد من الأراضي وتهجير الفلسطينيين".


ورأى البيان في هذا "التصعيد المتواصل تدميرا منهجيا ومتعمدا لإمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية الصادرة في قمة بيروت (2002)".

ودان البيان "استباحة دماء وأراض وممتلكات الفلسطينيين في الأراضي المحتلة"، وحيّا "تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة ودفاعه البطولي عنها".


ودعا البيان" المجتمع الدولي إلى التنبه للنتائج المترتبة على إهمال عملية السلام، وعدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على نهجهم العدواني".

 

بترا


 




 

 


 

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