مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أميركي بشأن الحرب على غزة

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، جلسة يصوت خلالها على مشروع قرار أميركي بشأن الحرب على غزة ضمن البند المعنون: الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

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ومشروع القرار لا يدعو ولا يطالب بوقف إطلاق النار، بل"يقر بضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف"، بالإضافة إلى "السماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية" ولتحقيق هذه الغاية، يدعم المجلس "بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن بقية المحتجزين".