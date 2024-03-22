الجمعة 22-03-2024
الوكيل الاخباري
 

بتوجيهات ملكية .. إخلاء مواطن أردني تعرض لحادث سير في السعودية - صور

استشهاد 3 مرضى داخل مجمع الشفاء بسبب الحصار

مؤشر نيكي الياباني يلامس مستويات قياسية جديدة

استشهاد فلسطيني بعد إصابته 4 جنود إسرائيليين

وزير مالية الإحتلال يصادق على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن

بلينكن يصل إسرائيل لإجراء محادثات مع نتنياهو

يرفع الكوليسترول .. احذر وضع هذا الطعام في المقلاة الهوائية !

جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية غرب رام الله

الذهب يتراجع ولكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

صندوق النقد الدولي يعلن موافقته على صرف 880 مليون دولار لأوكرانيا

الجمعة، 22-03-2024 09:19 ص

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أميركي بشأن الحرب على غزة

446780_36_1711087537


الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، جلسة يصوت خلالها على مشروع قرار أميركي بشأن الحرب على غزة ضمن البند المعنون: الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

اضافة اعلان


ومشروع القرار لا يدعو ولا يطالب بوقف إطلاق النار، بل"يقر بضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف"، بالإضافة إلى "السماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية" ولتحقيق هذه الغاية، يدعم المجلس "بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن بقية المحتجزين".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image65fd540e5a0b5

استشهاد 3 مرضى داخل مجمع الشفاء بسبب الحصار

65fd2e4460b1f-1-780x470

استشهاد فلسطيني بعد إصابته 4 جنود إسرائيليين

Screenshot 2024-03-21 112345

وزير مالية الإحتلال يصادق على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن

11

بلينكن يصل إسرائيل لإجراء محادثات مع نتنياهو

GettyImages-1239614826_0

جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية غرب رام الله

11

فنلندا تعلن استئناف تمويل الأونروا

أخبار متعلقة
32024364038635457373

مجلس الأمن يستمع إلى إحاطة بشأن إيصال المساعدات إلى غزة

رفح.jpg-67384c1a-5f6e-458b-acf0-90c86be57f83

جرحى بقصف الاحتلال على مسجد في بلدة الزوايدة

جيش الاحتلال

الجنرال السابق إسحاق بريك: هناك فوضى عارمة في الجيش الإسرائيلي

٢٢٢

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الى 29606

شهداء

الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى

٢شهداء

إسرائيل ترتكب 2573 مجزرة خلال 140 يوما من العدوان على غزة