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الأربعاء، 13-03-2024 12:19 م

مستعمرون يحطمون 50 شجرة مثمرة جنوب نابلس

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الوكيل الاخباري- حطم مستعمرون، اليوم الأربعاء، 50 شجرة مثمرة في قرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس.

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وأفاد رئيس مجلس قروي مجدل بني فاضل رامي نصار لـ"وفا"، بأن عددا من مستعمري "مجدليم" المقامة على أراضي قرى جنوب نابلس، أقدموا على تكسير وتحطيم 50 شجرة مثمرة من الزيتون واللوزيات، تعود للفلسطيني طارق الخطيب.


وأوضح أن هذه المرة الثالثة التي يقدم المستعمرون فيها على تدمير الأشجار خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا  إلى أن اعتداءات المستعمرين في تصاعد مستمر ضد المزارعين في القرية، حيث أقدم مستعمروا "معاليه افرايم"، والبؤرة الاستعمارية "تيكيت" على رعي أغنامهم، وأبقارهم في المحاصيل الزراعية للقرية.


 




 

 


 

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