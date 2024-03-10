مستعمرون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية في الأغوار الشمالية الفلسطينية

الوكيل الاخباري-

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شرع مستعمرون، اليوم الأحد، بإقامة بؤرة استيطانية في عين الساكوت بالأغوار الشمالية الفلسطينية.وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن عددا من المستعمرين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية، ذات طابع سياحي، جنوب عين الساكوت بالأغوار الشمالية الفلسطينية.وتعتبر الساكوت من المناطق الطبيعية الجميلة والخلابة في الأغوار ، غنية بالحياة الزراعية، حيث أراضيها الخصبة، وانتشار مضخات المياه.والساكوت قرية فلسطينية ذات مناطق سهلية مفتوحة، واحدة من أخصب الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، يحيطها عدة مستوطنات زراعية، تقدر مساحتها بعشرة آلاف دونم، وكان فيها 47 مضخة مياه، و17 بئرا ارتوازية، عدا عن الينابيع المنتشرة.