الإثنين 27-11-2023
الوكيل الاخباري
 

بسبب العدوان على غزة.. الباحثون الإسرائيليون يشتكون من رفضهم بجامعات

استشهاد نحو 0.5% من سكان قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي

بلدية غزة: نواجه معضلة نقص الوقود ولا نستطيع نقل النفايات إلى مكبها

إيلون ماسك يزور غلاف غزة ويرتدي سترة واقية للرصاص - فيديو

488 قضية في 110 أيام.. أحكام مشددة بقضايا إطلاق النار في المناسبات

الاحتلال يتحدث عن شرط تمديد الهدنة ويكشف عدد الأسرى المتبقين لدى حماس

مصر: الحرب على غزة لن تتوقف الا بطريقة واحدة

الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة: 176 مغادرا و413 قادما للقطاع عبر معبر رفح البري أمس

رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء من عشائر بئر السبع بالأردن

رئيس الوزراء الفلسطيني: على العالم أن يتعامل مع غزة على أنها منطقة منكوبة

عاجل

إيلون ماسك يزور غلاف غزة ويرتدي سترة واقية للرصاص - فيديو

الإثنين، 27-11-2023 03:36 م

مستعمرون يقطعون ويسرقون 100 شجرة زيتون ويجرفون 6 دونمات في دير استيا

تنزيل (9)


الوكيل الاخباري- اقتلع مستعمرون، اليوم الإثنين، وسرقوا 100 شجرة زيتون، وجرفوا 6 دونمات زراعية من أراضي دير استيا غرب سلفيت.اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية دير استيا فراس ذياب، إن أصحاب الأرض التي تعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين فوزي أبو علي وعبد الكرمي سحبان، فوجئوا باقتلاع وسرقة الأشجار وتجريف الأرض في منطقة "صيدا" بدير استيا، بعد منعهم من الوصول إليها مؤخراً.

وأضاف أن عمر الأشجار ما بين 30-35 عاماً، وجيش الاحتلال منع أصحابها من الوصول إليها مؤخراً، لإعطاء المستعمرين الضوء الأخضر لتخريبها وسرقتها وجرفها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9

بسبب العدوان على غزة.. الباحثون الإسرائيليون يشتكون من رفضهم بجامعات

2023-10-17T111932Z_277162446_RC29U3AGX45C_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS

استشهاد نحو 0.5% من سكان قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي

172010035-1698594778

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم بنايته المكونة من أربع شقق في جبل المكبر

11173253018313532659721037521002

بلدية غزة: نواجه معضلة نقص الوقود ولا نستطيع نقل النفايات إلى مكبها

photo_2023-11-27_14-45-26

إيلون ماسك يزور غلاف غزة ويرتدي سترة واقية للرصاص - فيديو

resize

مستعمرون يحرقون خياما لفلسطينيين في الأغوار الشمالية الفلسطينية

أخبار متعلقة
5Dq6s

مستعمرون يرشقون مركبات الفلسطينيين بالحجارة في سلفيت

اقتحام الاقصى.jpg-471d9832-cb71-436f-bbf0-cd0f0d30cb7e

مستعمرون يقتحمون الأقصى

10202315165334733297418

مستعمرون يشقون طريقا استعماريا شرق الخليل

اقتحام الاقصى.jpg-1e198a0a-4236-41a1-bed0-f1e861564202

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

32LC72R-highres.jpg-6f653bbf-fb92-4436-b40e-5d963441f338.jpg-27a03240-0e24-46e9-8e19-cee4af8076c5.jpg-b377144c-0db6-4117-9e08-ef9643522055

مستعمرون يهاجمون مركبات الفلسطينيين جنوب نابلس

تنزيل (1)

مستعمرون ينصبون كرفانات في سلفيت