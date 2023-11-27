مستعمرون يقطعون ويسرقون 100 شجرة زيتون ويجرفون 6 دونمات في دير استيا

الوكيل الاخباري- ا

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قتلع مستعمرون، اليوم الإثنين، وسرقوا 100 شجرة زيتون، وجرفوا 6 دونمات زراعية من أراضي دير استيا غرب سلفيت.وقال رئيس بلدية دير استيا فراس ذياب، إن أصحاب الأرض التي تعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين فوزي أبو علي وعبد الكرمي سحبان، فوجئوا باقتلاع وسرقة الأشجار وتجريف الأرض في منطقة "صيدا" بدير استيا، بعد منعهم من الوصول إليها مؤخراً.وأضاف أن عمر الأشجار ما بين 30-35 عاماً، وجيش الاحتلال منع أصحابها من الوصول إليها مؤخراً، لإعطاء المستعمرين الضوء الأخضر لتخريبها وسرقتها وجرفها.