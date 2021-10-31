مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الاقصى بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، وذلك من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، تمركزت بالمنطقة الشرقية.



وشهدت القدس القديمة وبوابتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان المقدسيين، لتأمين اقتحامات المستوطنين للحرم القدسي الشريف.

المصدر: بترا