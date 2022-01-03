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الإثنين، 03-01-2022 01:48 م

مستوطنون يهاجمون رعاة أغنام شمال غرب أريحا

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الوكيل الإخباري-هاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، رعاة أغنام في منطقة المعرجات، شمال غرب أريحا.

وقال أمين سر حركة "فتح" في المعرجات سليمان مليحات لـ"وفا"، إن عددا من المستوطنين المسلحين هاجموا رعاة أغنام في منطقة عرب المليحات في أراضي المعرجات، وحاولوا سرقة أغنامهم، قبل أن يتصدى لهم السكان ويجبروهم على مغادرة المكان.

يشار إلى أن مستوطنين، أقاموا أمس بؤرة استيطانية جديدة في منطقة المعرجات، شمال غرب أريحا.

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وفا

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