مستوطنون يعتدون على فلسطيني في بيت لحم

الوكيل الاخباري - اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على فلسطيني من قرية حوسان غرب بيت لحم، أثناء تواجده في أرضه الزراعية، وسط مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة عنوة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.

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وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، بأن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على شقيقه عوض ( 50 عاما)، أثناء استصلاحه أرضه، في منطقة "شعب خربان"، حيث تصدى لهم، دون أن يصاب .



يذكر أن عددا من مستوطني "بيتار عيليت" هاجموا يوم أمس الفلسطيني ناصر سباتين، أثناء تواجده في أرضه، وأصابوه بجروح ورضوض، والحقوا اضرارا بمركبته، ليعد الاعتداء الثاني في أقل من 24 ساعة.

وفا