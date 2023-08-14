الإثنين 14-08-2023
الوكيل الاخباري

عقل: توقعات بارتفاع قيم فواتير الكهرباء بشكل كبير نهاية الشهر

الملك يتوجه إلى مصر للمشاركة في القمة الثلاثية

الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط

مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"

تدهور مركبتي شحن على الطريق الصحراوي واوتوستراد الزرقاء

بيان أمني بعد حريق مستودع بطاريات في حرة الزرقاء

وحدات خاصة تعتقل أسيرا محررا من جنين

الإعلان عن تفاصيل قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني اليوم

قمة أردنية مصرية فلسطينية اليوم بمدينة العلمين في مصر

الأردن يسجل حمل كهربائي قياسي مساء امس بلغ 4220 ميغاواط

الإثنين، 14-08-2023 09:28 ص

مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"

اقصى


الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدَّوا طقوسا تلمودية، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.


ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلّين للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت عددا منهم عند بواباته الخارجية.


ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.


وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال 6

الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط

احتلال 5

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من رام الله

الاحتلال يفتش

وحدات خاصة تعتقل أسيرا محررا من جنين

20190702104154

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

image_processing20230302-291924-d3b4ne

الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم

999999999999999999

13 أسيرا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

أخبار متعلقة
اقصى

مستوطنون يقتحمون الأقصى

اقصى 4

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

اقصى

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

اقصى

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

اقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد "الأقصى"

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"