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الخميس، 26-08-2021 09:42 ص

مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى

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الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون برفقة عضو "كنيست" سابق موشيه فيجلين، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى عبر مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية ومشبوهة، وسط أدائهم شعائر دينية علنية في الجزء الشرقي من الأقصى.

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المصدر: وفا

 

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