مشروع قانون أميركي يتضمن مساعدة لإسرائيل لتجديد دفاعاتها الجوية

الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الحزبين الديمقراطي والجمهوري اتفقا على تشريع لدعم أوكرانيا وإسرائيل وتقديم مساعدات للفلسطينيين.

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وذكر مجلس الشيوخ الأميركي أن مشروع قانون الذي وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي بقيمة 118 مليار دولار سيوفر مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا بعد أشهر من المفاوضات، لكن الإجراء يواجه مستقبلا غامضا، وسط معارضة من الرئيس السابق دونالد ترامب والجمهوريين المتشددين.



ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أنه بموجب التشريع ستحصل إسرائيل على دعم لتجديد دفاعاتها الجوية.



ويتضمن مشروع القانون مبلغ 14.1 مليار دولار مساعدات أمنية لإسرائيل، و2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأميركية والصراع في البحر الأحمر، و10 مليارات دولار لتوفير المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.

