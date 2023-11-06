مصر تؤكد ضرورة اتساق الرسائل الدولية مع وقف إطلاق النار بغزة

الوكيل الإخباري - أكدت مصر ضرورة اتساق الرسائل الدولية الموجهة إلى الجانب الإسرائيلي بحتمية وقف إطلاق النار بشكل فوري حفاظاً على أرواح المدنيين، وإيصال المساعدات بشكل كامل ومستدام للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

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جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري عبر الفيديو كونفرانس مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حول تطورات الوضع في قطاع غزة.



من جهته، أوضح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن الاجتماع شهد مناقشات صريحة ومفصلة لتقييم تداعيات الأزمة بجوانبها الإنسانية والأمنية والسياسية كافة.



من جانبه، أوضح جوزيب أن الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة غير مسبوقة بالمقاييس كافة، وتتطلب بذل المزيد من الجهود المنسقة للحد من تداعياتها على المدنيين الفلسطينيين.



بترا