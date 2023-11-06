الثلاثاء 07-11-2023
الوكيل الاخباري

تجدد الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى القدس بغزة

واشنطن: تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن السلاح النووي غير مقبولة

الصفدي يبحث مع بوريل تكثيف جهود وقف الحرب

الفيصلي يثأر لهزيمته أمام السد ويحرز انتصاره الأول في أبطال آسيا

غوتيريش يحذر من تحول قطاع غزة إلى مقبرة للأطفال

صواريخ جديدة تستخدم لأول مرة .. استهداف قواعد أمريكية في سوريا والعراق

الملك يحذر من الوصول لمرحلة اللاعودة والانزلاق نحو حرب إقليمية

جيش الاحتلال: قادرون على قصف أي منطقة بالشرق الأوسط

الملك لحلف الناتو: ندفع اليوم ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الفايز للعرب: لا أقول اقطعوا الغاز بل قوموا ببعض الأمور

عاجل

الملك يحذر من الوصول لمرحلة اللاعودة والانزلاق نحو حرب إقليمية

الإثنين، 06-11-2023 11:59 م

مصر تؤكد ضرورة اتساق الرسائل الدولية مع وقف إطلاق النار بغزة

252320


الوكيل الإخباري - أكدت مصر ضرورة اتساق الرسائل الدولية الموجهة إلى الجانب الإسرائيلي بحتمية وقف إطلاق النار بشكل فوري حفاظاً على أرواح المدنيين، وإيصال المساعدات بشكل كامل ومستدام للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري عبر الفيديو كونفرانس مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حول تطورات الوضع في قطاع غزة.


من جهته، أوضح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن الاجتماع شهد مناقشات صريحة ومفصلة لتقييم تداعيات الأزمة بجوانبها الإنسانية والأمنية والسياسية كافة.


من جانبه، أوضح جوزيب أن الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة غير مسبوقة بالمقاييس كافة، وتتطلب بذل المزيد من الجهود المنسقة للحد من تداعياتها على المدنيين الفلسطينيين.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6549561142360456335293ca

نادي الأسير الفلسطيني يؤكد استشهاد أسير من غزة في سجن عوفر

380194

تجدد الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى القدس بغزة

6549501c4c59b741284dd71b

الولايات المتحدة تخطط لنقل قنابل دقيقة بقيمة 320 مليون دولار إلى إسرائيل

fe9a4a48b9766a82673f693f8ba5e45a

برلين تشدد على حرية الصحافة بعد تهديد صحفيين في الخليل

20230213064923

واشنطن: تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن السلاح النووي غير مقبولة

654930774236045d4f693e7b

غوتيريش يحذر من تحول قطاع غزة إلى مقبرة للأطفال

أخبار متعلقة
653cee564236042c212ef3e7

وزير الاتصالات الفلسطيني: فلسطين تتفاوض على خدمات ستارلينك لاستعادة الاتصال في غزة

65324abb42360454ae247512

تقرير إسرائيلي يتحدث عن "معركة حامية الوطيس بين مصر وإسرائيل" ستحدد مصير الحرب

6530ff9542360416cb13edd1

رويترز: إسرائيل تخطط لعملية "وحشية غير مسبوقة" في غزة

652e1f024c59b7457771f226

"أكسيوس": مشرعون أمريكيون يضغطون على مصر بشأن المناطق الآمنة في غزة

369988

أردوغان: غزة هي المقاومة ومنع وصول المساعدات إليها وصمة عار

1304b087e668e4b424cb981a8b4d2ee4cf68acd2

تقرير أمريكي: إسرائيل طلبت من مصر التوسط لإطلاق سراح الاسرى لدى المقاومة