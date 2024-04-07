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الأحد، 07-04-2024 12:18 م

مفتي القدس: صلاة عيد الفطر الساعة 5:50 دقيقة صباحا

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الوكيل الاخباري - أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام 1445ه، الساعة 5:50 دقيقة صباحاً، حسب التوقيت الشتوي للمسجد الأقصى المبارك.

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وحث المفتي، الفلسطينيين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكراً الفلسطينيين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علماً بأن صدقة الفطر قدرت هذا العام بعشرة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.


 




 

 


 

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