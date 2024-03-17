رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: التهديد بدخول رفح خدعة

الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة معاريف عن رئيس الأركان الإسرائيلي السابق موشيه يعلون قوله إن نتنياهو يفضل البقاء في السلطة، وإعادة المحتجزين ليست أولوية لديه.

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وأضاف "نحن مسؤولون عن مقتل 100 شخص أثناء توزيع المساعدات الإنسانية شمالي القطاع."



ونوه أن التهديد بدخول رفح خدعة، قائلا " فإذا كنا بحاجة للدخول فلماذا لم ندخل وسرحنا وحدات الاحتياط؟"



وأكد أنه لا مفر من الذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن وإخراجنا من هذه الأزمة بقيادة مختلفة.



ولفت أن داخل الحكومة مسؤولون يطالبون بالتضحية بالمحتجزين مقابل احتلال قطاع غزة وطرد الفلسطينيين وتوطين اليهود هناك.

