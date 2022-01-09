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الأحد، 09-01-2022 01:53 م

نابلس: الاحتلال يغلق مدخل منطقة المسعودية بالمكعبات الاسمنتية

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الوكيل الإخباري-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدخل منطقة المسعودية التاريخية والتابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس، بالمكعبات الاسمنتية.

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وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المسعودية التاريخية، التابعة لأراضي بلدة برقة، وأغلقت مدخلها بالمكعبات الاسمنتية.


وشدد على أن ممارسات الاحتلال خطيرة وتأتي في إطار سياسة تضييق الخناق المفروضة على الفلسطينيين في حرية الحركة والتنقل، مشيرا إلى أن منطقة المسعودية تشكل متنفسا للمواطنين لاحتوائها على آثار محطة وسكة قطار الحجاز التي تعود للحقبة العثمانية.


يذكر أن قوات الاحتلال ما زالت تغلق البوابة الحديدية قرب مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي بلدتي الناقورة وسبسطية شمال غرب نابلس منذ قرابة عشرة أيام، وتمنع الفلسطينيين من العبور من خلالها بين مدينتي نابلس وجنين.

 

وفا

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