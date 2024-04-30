نتنياهو: تم البدء باجلاء الفلسطينيين من رفح ولن نقبل بتسوية

الوكيل الإخباري- قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا تغيير في أهداف الحرب، وإن حكومته لن تقبل بتسوية بخصوص رفح.

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وأضاف أنه تم البدء بإجلاء الفلسطينيين من رفح استعدادًا لعملية قريبة هناك، مشيرًا إلى أن احتمال التوصل إلى صفقة تبادل ضئيل ولن تقبل إسرائيل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة.



وأصبحت رفح بعد الحرب التي شنتها إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 على قطاع غزة، موطنًا قسريًا للنازحين الفلسطينيين من جميع أنحاء القطاع، الذين وصل عددهم إلى أكثر من مليون، يعيشون في ظروف إنسانية قاسية وتحت ضغوط إسرائيلية تهدف لتهجيرهم إلى شبه جزيرة سيناء.





