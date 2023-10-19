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الخميس، 19-10-2023 08:39 ص

غانتس: سنحتاج لأشهر لهزيمة حماس

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الوكيل الإخباري - قال عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس، وهو وزير دفاع سابق، إن بلاده ستحتاج لأشهر قبل أن تتمكن من هزيمة حركة حماس، خاصة إذا شارك حزب الله في الحرب.

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ونقلت صحيفة The Times of Israel عنه القول: "سيستغرق الأمر الكثير من الوقت. الحرب في الجنوب، وإذا لزم الأمر، في الشمال أو في أي مكان آخر يمكن أن تستغرق أشهرا. أما التعافي وإعادة البناء، فسيستغرق سنوات".

وأضاف غانتس: "الهدف ليس فقط هزيمة حماس، بل ضمان أن يصبح الجنوب جنة بنسبة 100%. بعد الحرب، وبعد انتصارنا في كل جبهات معاركنا، سنكرس أنفسنا لهذا التعافي".


ويشار إلى أن غانتس هو ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي برتبة فريق - خلال مسيرته العسكرية ترأس المنطقة العسكرية الشمالية، وكان أيضا قائدا للقوات البرية. وفي الفترة من 2011 إلى 2015، شغل منصب رئيس الأركان العامة لجيش إسرائيل. ومن عام 2020 إلى عام 2022، شغل غانتس أيضا منصب وزير الدفاع الإسرائيلي.

 

RT

 




 

 


 

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