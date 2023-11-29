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إصابات باقتحام الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها فجر اليوم

الأربعاء، 29-11-2023 07:40 ص

واشنطن ترسل طائرة مساعدات إلى غزة

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الوكيل الاخباري - وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مصر طائرة عسكرية أميركية محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة، هي الأولى من أصل ثلاث طائرات مرتقبة، في حين تبدي واشنطن نية بالاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يشهد حربا مدمرة.

وبحسب واشنطن بوست، أكد مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الأمن القومي، جايك ساليفان أن "الاحتياجات الإنسانية في غزة تفرض على المجتمع الدولي بذل جهود أكبر بكثير. وأن الولايات المتحدة ملتزمة بهذا الجهد".

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