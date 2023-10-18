الأربعاء 18-10-2023
الوكيل الاخباري

الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان

الأمين العام للأمم المتحدة يطلق مناشد عاجلة

جامعة تقرر تعليق الدوام اليوم الأربعاء

حزب الله يعلن عن استهداف طاقم دبابة إسرائيلية

الصحة العالمية: الهجوم على المستشفى في غزة "غير مسبوق" في نطاقه

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

"سيكون له ما بعده ".. حزب الله يوجه رسالة واضحة للاحتلال

الأرصاد: احتمالية سقوط أمطار في عدة مناطق بالمملكة

جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن غزة اليوم

عاجل

حزب الله يعلن عن استهداف طاقم دبابة إسرائيلية

الأربعاء، 18-10-2023 06:21 ص

وزير الخارجية الإيراني: انتهى الوقت

نن


الوكيل الاخباري - أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنه بعد الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل في مستشفى "المعمداني"، قد حان الوقت للوحدة الإنسانية العالمية ضد هذا النظام المزيف.

اضافة اعلان


وكتب عبد اللهيان على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد الجريمة الفظيعة التي ارتكبها النظام الصهيوني في قصف وذبح أكثر من ألف امرأة وطفل بريء في المستشفى المعمداني، حان الوقت للوحدة الإنسانية العالمية ضد هذا النظام المزيف المكروه أكثر من "داعش" وآلة القتل التابعة له".


واختتم تغريدته بجملة "انتهى الوقت" باللغة الإنجليزية.


وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية الإيراني قد حذر من أن الوقت ينفد لجهة "إيجاد حلول سياسية" قبل أن يصبح "اتّساع" نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس "حتميا".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تفجير

الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان

ههه

الأمين العام للأمم المتحدة يطلق مناشد عاجلة

نننن

حزب الله يعلن عن استهداف طاقم دبابة إسرائيلية

كك

الصحة العالمية: الهجوم على المستشفى في غزة "غير مسبوق" في نطاقه

حح

"سيكون له ما بعده ".. حزب الله يوجه رسالة واضحة للاحتلال

ههه

جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن غزة اليوم

أخبار متعلقة
file

الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة

9999207053

الرئيس الفلسطيني: ما جرى الليلة فاجعة كبيرة ومجزرة بشعة

2bdb55b94b2d8573a5e84f4d5786345a

لبنان يعلن الحداد على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني

60910_4_1696331412

السعودية تدين بأشد العبارات الجريمة الشنيعة لقوات الاحتلال بقصفها مستشفى المعمداني في غزة

652edec7066b7

دول تدين القصف الإسرائيلي على ساحة مستشفى في غزة

تنزيل

وزارة الصحة في غزة: أكثر من 500 شهيد في استهداف المستشفى المعمداني