الرئيس الفلسطيني: ما جرى الليلة فاجعة كبيرة ومجزرة بشعة

الوكيل الاخباري- قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن ما جرى الليلة في المستشفى المعمداني فاجعة كبيرة ومجزرة بشعة لا يمكن السكوت عليها ولن تمر دون محاسبة.

اضافة اعلان

وأضاف عباس أن حكومة الاحتلال تخطت كل الخطوط الحمراء ولن نسمح لها بالإفلات من العقاب.



ودعا عباس لرص الصفوف والوحدة وعدم حرف البوصلة والانجرار للفتن التي لن يستفيد منها إلا أعداء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه ولن نرحل.



وأوضح عباس أنه حذر المجتمع الدولي من عواقب جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، مجددا تأكديه أن الشعب الفسطيني سيبقى صامدا على أرضه ولن يرحل.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، مساء الثلاثاء، إن أكثر من 500 فلسطيني استشهدوا وأصيبوا في استهداف ساحة المستشفى المعمداني في وسط مدينة غزة.



وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف ساحة المستشفى، واعتبر رئيس المكتب سلامة معروف، في بيان، القصف الإسرائيلي "جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال (الإسرائيلي) ...".