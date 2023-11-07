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كتائب القسام: دمرنا 15 آلية عسكرية للعدو خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء، 07-11-2023 08:19 م

وزير خارجية النرويج: ما يجري في غزة مروع

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إن ما يجري في غزة رهيب ومروع على المستوى الإنساني.

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وأضاف أننا لسنا ببشر جيدين إن لم نهتم بما يحدث لسكان غزة.


وبيّن أن أطراف النزاع لديها التزام بالقانون الدولي للتمييز بين المقاتلين والمدنيين.


وتابع الوزير أن إسرائيل قالت إن هجومها كان لمحاربة حماس ولكن ما شاهدناه هو مقتل 10 آلاف شخص.


وأوضح أن النرويج تحدثت مع كل الزعماء ومع الأمم المتحدة بشأن التطورات في غزة.


ولفت إلى أنه لا بد أن نفكر في كيفية تحقيق حل سلمي في الشرق الأوسط لأن النزاع سينتهي في يوم ما.


وشدد على أنه ليس هناك بديل عن حل الدولتين.

 




 

 


 

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حكومة غزة: لا يوجد أي مخبز يعمل الآن والحرب علينا هي تجويع وإبادة

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كتائب القسام: دمرنا 15 آلية عسكرية للعدو خلال الـ24 ساعة الماضية

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