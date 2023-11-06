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الإثنين، 06-11-2023 11:00 م

غوتيريش يحذر من تحول قطاع غزة إلى مقبرة للأطفال

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الوكيل الإخباري - طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين بوقف إطلاق النار فورا في النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة "حماس"، محذّرا من أن قطاع غزة يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال".

وقال غوتيريش في تصريح لصحفيين في مقر الأمم المتحدة إن "الكارثة التي تتكشّف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر إلحاحا على مر الساعات".

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وتابع الأمين العام "إن أطراف النزاع، وبالفعل المجتمع الدولي، يواجهون مسؤولية آنية وأساسية ألا وهي وضع حد لهذه المعاناة الجماعية غير الإنسانية وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير".


وأضاف "الكابوس في غزة هو أكثر من مجرد أزمة إنسانية. إنها أزمة للبشرية".

 

RT

 




 

 


 

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