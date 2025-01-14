إصابات بين صفوف الطلبة باقتحام الاحتلال بلدة الخضر واعتقال 35 فلسطينيا بالضفة

الوكيل الإخباري- أصيب عدد من الطلبة الفلسطينيين بالاختناق اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، كما اعتقل الاحتلال 35 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر وتمركزت في منطقتي " التل" و"البركة" من البلدة القديمة وأطلقوا قنابل الغاز السام والصوت صوب طلبة المدارس، ما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق وسط مواجهات.



من جهتها، أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مدرسة بنات الخضر الأساسية واحتجزت لبعض الوقت المعلمة فاطمة دعدوع، واستولت على هاتفها الخلوي وأطلقت قنابل الغاز والصوت في الهواء مع إشهار السلاح في وجه مديرة المدرسة سناء زبون.



كما احتجزت تلك القوات الطالبات داخل الصفوف ومنعتهن من الخروج ما خلق حالة من الهلع والرعب.



الى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 35 مواطنا فلسطينيا.



وفتشت قوات الاحتلال عشرات المنازل حيث تم العبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.



وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، انه جرى تحويل المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.



وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.



بترا

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