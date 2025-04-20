استشهاد أسير من بيت لحم في سجون الاحتلال الإسرائيلي

10:01 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/728133 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أبلغت هيئة الشؤون المدنية، هيئةَ شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل ناصر خليل ردايدة (49 عامًا) من بلدة العبيدية، في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، بعد نقله أمس من سجن "عوفر"، ليُضاف إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا نتيجة الجرائم المنظّمة التي تمارسها منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة. اضافة اعلان





وكان الشهيد ردايدة معتقلًا منذ أيلول 2023 عقب إصابته برصاص جيش الاحتلال آنذاك.



وقالت الهيئة والنادي، إن ردايدة هو الشهيد الثاني من بين صفوف الأسرى الذي يُعلن عن استشهاده في سجون الاحتلال خلال أربعة أيام، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء، وقد مكث في مستشفى "تشعاري تسيدك" لفترة عقب اعتقاله وإصابته البليغة، إلا أن وضعه الصحي استقر لاحقًا، وفقًا للمعطيات المتوافرة لدى المؤسسات، وبناءً على الزيارات التي جرت له في حينه.



وباستشهاد المعتقل ردايدة، يرتفع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة إلى 65 شهيدًا ممن عُرفت هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري، من بينهم على الأقل 40 شهيدًا من غزة، لتُعدّ هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة.



وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 حتى اليوم 302 شهيد، فيما بلغ عدد الشهداء الأسرى الذين لا تزال جثامينهم محتجزة 74 شهيدًا، من بينهم 63 شهيدًا منذ بدء الإبادة.