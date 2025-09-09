استشهاد 5 فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في خان يونس

ونُقلت جثامين الشهداء إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة، وسط استمرار معاناة المدنيين في ظل الحصار والعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب آخر الإحصاءات، أسفر العدوان حتى الآن عن استشهاد 64,522 فلسطينيًا، وإصابة 163,096 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب استشهاد 393 فلسطينيًا بسبب المجاعة، بينهم 140 طفلًا، نتيجة الحصار المفروض ومنع دخول المساعدات الكافية.
ويُعاني مئات الآلاف من الفلسطينيين من التهجير القسري وانعدام الخدمات الأساسية، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية مع تدهور الوضع الصحي والمعيشي في مختلف مناطق القطاع.
