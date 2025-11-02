الأحد 2025-11-02 11:00 ص
 

الأونروا تدير 70 ملجأ لإيواء عشرات الآلاف من النازحين في غزة

موظفو الأونروا بجوار مدرسة تابعة للأونروا متضررة في قطاع غزة
موظفو الأونروا بجوار مدرسة تابعة للأونروا متضررة في قطاع غزة
 
الأحد، 02-11-2025 10:39 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأحد، إنها تدير حاليا أكثر من 70 ملجأً في قطاع غزة، تؤوي عشرات الآلاف من النازحين قسرا وسط استمرار الظروف الإنسانية الصعبة.اضافة اعلان


وأوضحت الوكالة أن القطاع يشهد دمارا واسعا، يشمل مباني غير مستقرة وذخائر غير منفجرة لا تزال تشكل تهديدا للسكان.

وأكدت الوكالة أن فرقها تواصل العمل للحفاظ على تشغيل الملاجئ، وتوفير مساحات آمنة للأطفال لمواصلة التعلم واللعب رغم الوضع القائم.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

أخبار محلية وزارة العدل عقدت 218,419 جلسة محاكمة عن بُعد خلال عام واحد

ت

فيديو الوكيل تزوير لوحة أرقام سيارة لسيدة أردنية

ااا

فيديو الوكيل مواطن: كل يوم نعبر الخطر .. والمطلوب جسر مشاة

وزيرة التنمية الاجتماعية تطلع على الخدمات المقدمة في مركز سحاب للخدمات النهارية الدامجة ومديرية التنمية الاجتماعية وفرع صندوق المعونة الوطنية في سحاب

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات

موظفو الأونروا بجوار مدرسة تابعة للأونروا متضررة في قطاع غزة

فلسطين الأونروا تدير 70 ملجأ لإيواء عشرات الآلاف من النازحين في غزة

124.7 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد في تموز

اقتصاد محلي 80 مليون دولار صادرات إربد الصناعية الشهر الماضي بانخفاض 20%

ل

منوعات خطة تأمين محكمة.. كيف تزينت الجيزة احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير؟ (صور)

231

منوعات كيت ميدلتون والأمير ويليام يستقران في منزلهما الجديد بـوندسور



 
 





الأكثر مشاهدة