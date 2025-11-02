الأونروا تدير 70 ملجأ لإيواء عشرات الآلاف من النازحين في غزة

10:39 ص

الوكيل الإخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأحد، إنها تدير حاليا أكثر من 70 ملجأً في قطاع غزة، تؤوي عشرات الآلاف من النازحين قسرا وسط استمرار الظروف الإنسانية الصعبة.





وأوضحت الوكالة أن القطاع يشهد دمارا واسعا، يشمل مباني غير مستقرة وذخائر غير منفجرة لا تزال تشكل تهديدا للسكان.



وأكدت الوكالة أن فرقها تواصل العمل للحفاظ على تشغيل الملاجئ، وتوفير مساحات آمنة للأطفال لمواصلة التعلم واللعب رغم الوضع القائم.