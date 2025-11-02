الأونروا تدير 70 ملجأ لإيواء عشرات الآلاف من النازحين في غزة

وأوضحت الوكالة أن القطاع يشهد دمارا واسعا، يشمل مباني غير مستقرة وذخائر غير منفجرة لا تزال تشكل تهديدا للسكان.
وأكدت الوكالة أن فرقها تواصل العمل للحفاظ على تشغيل الملاجئ، وتوفير مساحات آمنة للأطفال لمواصلة التعلم واللعب رغم الوضع القائم.
