 
الجمعة 2025-01-24 02:51 م
 

الأونروا: 1.9 مليونا نزحوا في غزة و660 ألف طفل بلا دراسة

مدارس غزة تضررت بشدة بسبب العمليات العسكرية
مدارس غزة تضررت بشدة بسبب العمليات العسكرية
الجمعة، 24-01-2025 12:51 م
الوكيل الإخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص في غزة نزحوا بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استمرت أكثر من 15 شهرا.اضافة اعلان


وأضافت الأونروا العديد من هؤلاء النازحين اضطروا إلى العيش في ملاجئ مؤقتة، مثل تلك الموجودة في منطقة المواصي في جنوب غربي غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن الحرب دمرت معظم المنازل بالكامل أو أصبحت غير صالحة للسكن، وسوف تستغرق عملية إعادة بناء البنية التحتية واستعادة الحياة في القطاع، ومعالجة الصدمة سنوات.
وقالت إن ما يقرب من 660 ألف طفل لا يزالون خارج المدرسة، وأن الحرب أسفرت عن استشهاد أكثر من 14500 طفل، بحسب التقارير.

 ونوهت إلى أن التعليم هو شريان الحياة للاستقرار ومستقبل جميع الأطفال في غزة، مضيفة "ولكن مع تضرر 88% من المدارس، فإن التحديات هائلة".

وأوضحت أن الأونروا توفر إمكانية الوصول إلى أنشطة التعلم والترفيه ودعم الصحة العقلية: من خلال 86 مساحة تعليمية مؤقتة لأكثر من 18,000 طفل، بما في ذلك 300 طفل من ذوي الإعاقة.

سكاي نيوز
 
gnews

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