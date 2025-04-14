الإعلام العبري: عريضة لسفراء ومسؤولين إسرائيليين سابقين للمطالبة بوقف الحرب

وجاء في العريضة: "استئناف القتال لم يؤدِّ إلى تحرير أي من الأسرى، نحن نطالب باتخاذ إجراء فوري لإطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة، حتى ولو كان الثمن وقف الحرب".
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